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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات الأجانب

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:00 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات الأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.275 مليار جنيه.  

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 97.6 مليون ورقة مالية بقيمة 592 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.2 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.36% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.68%، والعرب على 3.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.54%.

 

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 36.2 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه،  على التوالى.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 15106 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2371 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 19040 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1706 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 474 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.


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