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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والخدمات

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:19 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والخدمات بورصة البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% رابحا عدد 1.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1442.50 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات الخدمات والبنوك التجارية.
  
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 9.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.2 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 13.17% مدفوعا بصعود أسهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.18%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.60%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 2.60% مدفوعا بصعود سهم بى.ام.ام.اى بنسبة 1.33%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.29%.
 
فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 20.89% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 3.13%، وقطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.03%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.79%.
 

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