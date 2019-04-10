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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:26 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب- هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15092 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2370 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 19032 نقطة.
 
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 667 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1705 نقطة.
 
 
 

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