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احذر.. الحبس عقوبة القيادة بسرعات جنونية بقانون المرور.. تعرف على المخالفة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:00 ص
احذر.. الحبس عقوبة القيادة بسرعات جنونية بقانون المرور.. تعرف على المخالفة مرور،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

-القيادة برعونة تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر

تندرج تلك المخالفة طبقا للمادة 79 لمخالفات الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه.

-السماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة لهم فى السيارة

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 


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