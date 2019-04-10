احذر.. الحبس عقوبة القيادة بسرعات جنونية بقانون المرور.. تعرف على المخالفة

كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

-القيادة برعونة تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر

تندرج تلك المخالفة طبقا للمادة 79 لمخالفات الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه.

-السماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة لهم فى السيارة

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.