اتحاد الغرف التجارية: إنشاء 7 مراكز لوجستية بالتعاون مع وزارة الإسكان

كتب إسلام سعيد

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد سيبدأ بالتعاون مع وزارة الإسكان فى إنشاء 7 مراكز لوجيستية ببرج العرب و6 أكتوبر و15 مايو والمنصورة وأسيوط وسوهاج وبنى سويف، كما سيتم إنشاء 7 مراكز أخرى فى مرحلة لاحقة.

وأوضح الوكيل فى بيان له اليوم الأربعاء، أن قطاع التجارة الداخلية يعد ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالى العمالة المصرية، ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، لافتا إلى أنه مع الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل سيصبح القطاع الأول فى التوظيف بنسبة 20,7%، مشيرا إلى أن استثتمارات القطاع تضاعفت بنحو 21 مرة فى الفترة من 2002 إلى2017 من 791 مليون جنيه فقط إلى 16.661 مليار جنيه.

وأوضح الوكيل، أنه فى إطار تطوير القطاع من خلال إنشاء منظومة حديثة للوجيستيات وآلية لخفض الأسعار، فقد تم تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحليين والأجانب، لتملك وإنشاء وادارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، كما خصص مجلس الوزراء 14 قطعة أرض على الطرق السريعة فى مختلف محافظات مصر لاتحاد الغرف التجارية، بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 فدانا لكل منها.

وقال الوكيل: "إنه سيتم استخدام هذه الأراضى فى إقامة مراكز لوجيستية حديثة متضمنة مناطق جمركية، وأسواق جملة، وأسواق قطاعية متخصصة، وبورصات سلعية حديثة، والتى ستتكامل مع أسواق الجملة المملوكة للغرف التجارية بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار الدراسة التفصيلية التى قام بها الاتحاد بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل".

من جانبه، أشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، إلى أن الاتحاد وقع اتفاقيات لنقل التكنولوجيا والنظم والتدريب مع هيئة البورصات السلعية الإلكترونية التابعة لاتحاد الغرف الإيطالية، ومنظومة البورصات والمراكز اللوجيستية التابعة لاتحاد الغرف التركية، وهيئة المراكز اللوجيستية التابعة لغرفة برشلونة الإسبانية، استعدادا لانشاء المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية.

وأضاف أن الاتحاد حصل على منح من الاتحاد الأوروبى لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، واتفق على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والأوروبية لكل مرحلة.

ونوه عز إلى أن الاتحاد بدأ فى إجراءات إنشاء شركة قابضة للإدارة، وأخرى للإنشاء والتملك، بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى كمرحلة أولى، مضيفا: نعمل على دراسة إنشاء مراكز لوجيستية فى إفريقيا ودول الجوار لتنمية الصادرات المصرية، والتى ستتكامل مع المراكز اللوجيستية الداخلي، ما يقلل من تكلفة المنتج المصرى وترفع تنافسيته محليا ودوليا.