اتحاد الغرف: استثمارات اللوجستيات فى مصر تبلغ 51.1 مليار جنيه

كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات السنوية لقطاع اللوجستيات الداعمة لقطاع التجارة الداخلية من تخزين ونقل تضاعفت 5 مرات خلال الفترة 2002-2017 لتصل إلى 51.115 مليار جنيه في مقابل 9.801 مليار جنيه.

وأوضح خلال قمة تجارة التجزئة اليوم، أن تجارة التجزئة تم تجاهلها خلال العقود الماضية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التكلفة بسبب تكرار التداول ونسب الهالك وبالتالي الاسعار، ولكنه بدأ فى النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، وإنشاء المولات الضخمة، وتجارة الكترونية، وخدمات لوجيستية حديثة داعمة، لاستقرار الاسعار وضمان توافر السلع لأكثر من 100 مليون مستهلك.

وأضاف الوكيل أنه بالأرقام طبقا لبيانات البنك المركزي، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجارة الداخلية 21 مرة بين عامي 2002 و 2017 من 791 مليون جنيها فقط الى 16.661 مليار جنيه.

ولفت إلى أن قطاع التجارة الداخلية يعد ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالى العمالة المصرية ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، ومع الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الاول فى التوظيف بنسبة 20.7%.