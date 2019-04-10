إندبندنت: قمة أوروبية طارئة اليوم.. والاتجاه لتمديد "بريكست" حتى 30 يونيو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية إن الزعماء الأوروبيون يستعدون لمنح رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي تأجيلا أطول لـ"بريكست"، أو لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال قمة طارئة فى بروكسل الليلة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيسة الوزراء ستناشد قادة الاتحاد الأوروبي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو، بدلاً من خروج البلاد دون اتفاق يوم الجمعة، 12 إبريل، وهو الموعد المحدد للانسحاب بعد تفويت موعد الخروج الأساسى فى 29 مارس الماضى.

وقبل الرحلة، ستواجه ماي، زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين في المناقشة لكن كل الأنظار ستتجه إلى المطالبين بالبريكست من حزب المحافظين.

ومن ناحية أخرى، قال تقرير نشرته شبكة "ان بي سي" الأمريكية إن المملكة المتحدة توشك على مواجهة مفترق طرق حاسم في عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، لاسيما مع انعقاد القمة الطارئة مساء اليوم بحضور 27 رئيس دولة ورئيس وزراء من دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة خيارين لكل منهما عواقب هائلة على المملكة المتحدة وخارجها.