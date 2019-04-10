إنتاج 490 إلى 520 ألف أوقية ذهب بمنجم السكرى خلال 2019

مروة الغول

قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن آخر إحصائيات إنتاج الذهب لعام 2019 بلغت ما بين 490 إلى 520 ألف أوقية ذهب.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

ويعمل فى مصر شركتين لإنتاج الذهب، وهما الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، و"ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.