إلقاء القبض على طالب جامعى تحرش بفتاة فضربته وصاحبتها علقة ساخنة

كفر الشيخ – محمد سليمان

ألقت مباحث قسم أول كفر الشيخ، القبض على طالب جامعى، اتهمته زميلته بالتحرش بها داخل الحرم الجامعي بجامعة كفر الشيخ.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، يفيد بتلقي قسم أول شرطة كفر الشيخ، بلاغًا من "ر.ع"، 22 سنة، طالبة، بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، بتضررها من زميلها "ع.ا"، 22 سنة، طالب بنفس الكلية، بالتحرش بها، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي.

وتبين من البلاغ، الذى حمل رقم 3589 لسنة 2019 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، ضد زميلها بأنها حال خروجها من الحرم الجامعي، حاول الإمساك بأماكن حساسة فى جسدها، وعندما نهرته تعدى عليها بالسب والقذف.

ألقي القبض على الطالب المشكو في حقه، وبمواجهته باتهامات زميلته ضده أنكر الواقعة، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.