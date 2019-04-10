إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بمدخل مدينة المنيا الجديدة

كتب فريق المحافظات

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 6 أشخاص، إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها، عند مدخل مدينة المنيا الجديدة.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير الأمن إخطارا من العميد مجدى سالم مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة قادمة من محافظة أسيوط بمدخل مدينة المنيا الجديدة بالقرب من قرية الشرفا.

وتبين بالانتقال والفحص أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أفراد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.