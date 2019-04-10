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الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:18 م
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إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بطريق المنصورة السنبلاوين

الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:28 م
إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بطريق المنصورة السنبلاوين حادث تصادم -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أصيب 12 شخص فى حادث تصادم على طريق المنصورة السنبلاوين نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.
 
وقد تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة ال نجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص والأخير ملاكي على طريق المنصورة السنبلاوين.
 
وانتقل ضباط الشرطة إلى مكان الحادث، وتم استدعاء سيارات الإسعاف واسفر الحادث عن إصابة كلا من ابراهيم أحمد حواس 28 سنة السنبلاوين، هيثم محمود هاشم 29 سنة سوهاج،. محمد يوسف حجازي 58 سنة السنبلاوين ، إسراء عبده توفيق 21 سنة السنبلاوين، ايه محسن عبد العال 23 سنة السنبلاوين، ايه عبد الفتاح عبد الكريم 21 سنة الشرقية، أحمد محمد سعد 29 سنة السنبلاوين، نورا ابراهيم 37 سنة السنبلاوين نورا ثابت محمد 23 سنة الجديدة، نرمين عادل محمود 3 سنوات الجديدة، انتصار ثابت محمد 44 سنة السنبلاوين  وتم نقلهم لمستشفي السنبلاوين، و المستشفي العام الجديد لتلقى العلاج عبد الرحمن حماده كامل 22 السنبلاوين.
 
وجاري تحري محضر بالواقعة وكشف ملابسات الحادث.

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