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"أوقاف بورسعيد": خطة للتوعية الدينية لنشر الوسطية والاعتدال خلال شهر رمضان

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:00 ص
"أوقاف بورسعيد": خطة للتوعية الدينية لنشر الوسطية والاعتدال خلال شهر رمضان الشيخ أحمد قوطة مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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أكد الشيخ أحمد قوطة مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببورسعيد بأنه جار وضع خطة دعوية وتنشيطية بقرى المناصرة والجرابعة والديبة والأربعين وقرى بحر البقر الكاب وأم خلف، التى تقع غرب وجنوب بورسعيد وذلك لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التشدد خلال شهر رمضان.

ولفت خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" لأنه تم تجهيز المساجد بمدينى بورسعيد وبورفؤاد بالآئمة وحفظة القرآن الكريم لإقامة الشعائر والملتقيات الفكرية وحلقات الذكر وتحفيظ القرآن والأحاديث النبوية. لإحياء ليالى شهر رمضان الكريم.

وقال قوطة أن هناك 20 مسجدا خصصت للإعتكاف بعيدا عن أية إنتماءات سياسية حفاظا على حرمة المساجد وبما لايخل بالأمن العام على أن يكون الإمام مسئولا مسئولية كاملة لمن يريد الإعتكاف والتأكد من هوية كل معتكف.

وأضاف قوطة أن خطة دعوية التى وضعتها وزارة الأوقاف تهدف لشرح تعاليم الإسلام وتصحيح المفاهيم من خلال الندوات والمحاضرات والملتقيات الفكرية التى ترشد المواطنين إلى القيم الإسلامية الصحيحة والتركيز على نبذ العنف وحرمة ترويع الآمنين وأهمية الاستقرار ودعم جهود التنمية.


وتابع : أن الندوات الرمضانية ستعقد فى المساجد بعد صلاة التراويح بحضور الدعاة المتميزين وتتضمن فضل شهر رمضان وآدابه وفضل العلم وقيمة العمل فى الإسلام وصلة الأرحام ورعاية اليتيم والدروس المستفادة من غزوة بدر وفضل الإجتهاد فى العشر الآواخر من رمضان.


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