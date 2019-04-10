video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أوبك: شح فى سوق النفط وفنزويلا تبلغ بانهيار فى الإمدادات

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:46 م
أوبك: شح فى سوق النفط وفنزويلا تبلغ بانهيار فى الإمدادات منظمة أوبك
(رويترز)
إضافة تعليق

أبلغت فنزويلا منظمة أوبك، أن إنتاجها النفطى انخفض إلى مستوى متدن جديد لم يشهده منذ فترة طويلة فى الشهر الماضى بسبب العقوبات الأمريكية وانقطاع الكهرباء مما يعزز تأثير تخفيضات الإنتاج العالمية.

وساهمت تخفيضات الإنتاج من جانب منظمة أوبك وشركاء بقيادة روسيا إلى جانب تخفيضات غير طوعية من فنزويلا وإيران فى صعود أسعار الخام 32% هذا العام مما قاد لضغوط من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على المنظمة لتقليص جهود دعم الأسعار فى السوق.

وفى تقريرها الشهري، قالت أوبك إن فنزويلا أبلغت المنظمة أنها ضخت 960 ألف برميل يوميا فى مارس بانخفاض نحو 500 ألف برميل يوميا عن فبراير.

ويمكن أن تعزز البيانات النقاش داخل ما يطلق عليه تحالف أوبك + بشأن ما إذا كان سيبقى على تخفيضات الإنتاج بعد يونيو، وأشار مسؤول روسى هذا الأسبوع إلى أن موسكو تريد ضخ كميات إضافية فى حين تقول أوبك إن القيود يجب أن تستمر.

وتخفض أوبك وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير ولمدة ستة أشهر، ومن المقرر أن يلتقى المنتجون يومى 25 و26 يونيو لأخذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون الاتفاق.

وأشار كيريل ديميترييف، أحد كبار المسؤولين الروس الذين دعموا الاتفاق مع أوبك يوم الاثنين، إلى أن روسيا تريد رفع الإنتاج عندما تجتمع مع أوبك فى يونيو مع تحسن الظروف فى السوق وتراجع المخزونات.

وفى تطور قد يخفف من مخاوف أوبك بشأن حدوث تخمة معروض فى السوق من جديد، قالت المنظمة إن مخزونات النفط فى الدول المتقدمة انخفضت فى فبراير  بعد زيادة فى يناير.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهند تؤجل طلب شراء نفط إيران فى مايو انتظارا لوضوح بشأن الإعفاء من العقوبات

أوبك

النفط

فنزويلا




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة