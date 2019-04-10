video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمطار رعدية على معظم أنحاء السعودية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:04 ص
أمطار رعدية على معظم أنحاء السعودية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار طقس
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة السعودية ،فى تقريرها عن حالة الطقس،اليوم الأربعاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق "المدينة المنورة،حائل،القصيم،الرياض،الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وعلى مرتفعات نجران،جازان،عسير،الباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية".

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالى جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبى ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.، وحالة البحر متوسط الموج..

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. سوء أحوال جوية وأمطار غزيرة تسقط على الرياض

طقس

السعودية

أمطار

أخبار عربية




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة