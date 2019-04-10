وذكرت صحيفة ذا لوكال في نسختها الأوروبية أنه تم تأجيل العمليات الجراحية غير الضرورية، بينما قدم العديد من العيادات والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد خدمات الطوارئ فقط.

وقام العديد من الأطباء بمظاهرة كبيرة في فرانكفورت اليوم .. مطالبين بتحسين الأجور وظروف عمل أفضل.



ويطالب الأطباء بزيادة الأجور بنسبة 5% وعطلتين في الشهر مجانا بالإضافة إلى أجر أعلى في حالة استدعاء الطبيب للقدوم في أي وقت للمستشفى إذا اقتضت الضرورة، كما طالبوا أيضًا بوضع جداول مواعيد ثابتة تكون أقل عرضة للتغييرات في اللحظة الأخيرة.