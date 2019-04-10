أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-4-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 10-4-2019 بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 مبلغ 628 جنيها للجرام فى تعاملات اليوم، بالتزامن مع تحرك سعر الأوقية العالمية نحو الارتفاع بقيمة 5 دولارات فى التعاملات الفورية.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل 628 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 538 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 717 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل 5024 جنيها.

أوقية الذهب: 1304 دولارات

رواج سوق الذهب

وشهدت حركة المبيعات فى مصر رواجا خلال الربع الأول من 2019، خاصة عيار 18 على حساب عيار 21 تحديدا فى القاهرة الكبرى، فى ظل ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ استثمارى آمن.

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