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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-4-2019 فى مصر

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:48 ص
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-4-2019 فى مصر سبائك ذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 10-4-2019 بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 مبلغ 628 جنيها للجرام فى تعاملات اليوم، بالتزامن مع تحرك سعر الأوقية العالمية نحو الارتفاع بقيمة 5 دولارات فى التعاملات الفورية.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 21 سجل 628 جنيها للجرام.

 

عيار 18 سجل 538 جنيها للجرام.

 

عيار 24 سجل 717 جنيها للجرام.

 

الجنيه الذهب سجل 5024 جنيها.

 

أوقية الذهب: 1304 دولارات

 

رواج سوق الذهب

وشهدت حركة المبيعات فى مصر رواجا خلال الربع الأول من 2019، خاصة عيار 18 على حساب عيار 21 تحديدا فى القاهرة الكبرى، فى ظل ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ استثمارى آمن.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر خدمة يقدمها "اليوم السابع" وتشمل تحديث فورى لأسعار الذهب فى مصر والعالم، وأية متغيرات يشهدها السوق فى سوق الذهب بمصر.


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