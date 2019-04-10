video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10-4-2019

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10-4-2019 محمد فريد رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 10-4-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.275 مليار جنيه.  
 

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.275 مليار جنيه.  
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 97.6 مليون ورقة مالية بقيمة 592 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.2 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.36% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.68%، والعرب على 3.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.54%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 36.2 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه،  على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 15106 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2371 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 19040 نقطة.
 
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1706 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 474 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

 

بنك قطر

ارتفعت أرباح البنك قطر الوطنى الأهلى، وبلغت 2.022 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليار جنيه فى الربع المقارن من 2018، بنسبة زيادة 26% على أساس سنوى، نتيجة ارتفاع الدخل من العائد.
 
وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام الجارى ارتفع إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.28 مليار جنيه بالربع المقارن من 2018.
 
وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الربع الأول من 2019، فقد ارتفعت أرباح البنك إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه بالربع المقارن من العام الماضى.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات الأجانب

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

فيديو.. كيف كلل التعديل المقترح على المادة 102 نجاحات المرأة المصرية واهتم بدورها؟ التعديل ضمن تخصيص ربع المقاعد لهن فى مجلس النواب.. يمكنهم من توصيل صوتهم تحت القبة.. ويؤكد الحفاظ على صوت المرأة أصبح حاضرا

فيديو.. كيف كلل التعديل المقترح على المادة 102 نجاحات المرأة المصرية واهتم بدورها؟ التعديل ضمن تخصيص ربع المقاعد لهن فى مجلس النواب.. يمكنهم من توصيل صوتهم تحت القبة.. ويؤكد الحفاظ على صوت المرأة أصبح حاضرا

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

فريق علمى دولى ينجح فى التقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود

فريق علمى دولى ينجح فى التقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود

إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية

إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة