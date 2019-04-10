video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة للإيدز مكافحة المرض بالمنطقة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:08 م
أبو الغيط يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة للإيدز مكافحة المرض بالمنطقة الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء،  ميشيل سيديبيه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للإيدز.
 
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد استعراض المسؤول الأممي لأبعاد العمل الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة للايدز من أجل مواجهة واحتواء هذا المرض الخطير وفيروس نقص المناعة المكتسبة في مختلف دول العالم، مبدياً تطلعه لتطوير التعاون بين الجامعة العربية والبرنامج في هذا الصدد من أجل الارتقاء بالوعي في المنطقة العربية بأبعاد مرض الأيدز وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع المصابين به أو حاملي الفيروس بشكل سليم، ومع الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أن عدد الإصابات بالمرض في الدول العربية ليس في الإجمال كبيراً مقارنةً بالأعداد في مناطق العالم الأخرى إلا أن نسب المصابين به وحاملي الفيروس في تسارع مستمر.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد بدوره أهمية العمل في هذا الإطار على توفير الدعم الفني والمالي للدول العربية الأقل نمواً لمساعدتها في تحديث قواعد البيانات الخاصة برصد انتشار مرض الإيدز، وأيضاً لتحديث استراتيجياتها الوطنية ومواءمتها مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2014-2020 التي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب، ومع أهداف المسار السريع لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالايدز، مؤكداً ترحيب الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع البرنامج الأممي من أجل الوصول إلى هذه الغايات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط يؤكد خلال لقائه بالرئيس اللبنانى دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية

الجامعة العربية تطالب برد دولى حازم على تصريحات "نتنياهو" بضم الضفة الغربية

الجامعة العربية

الو الغيط

الايدز

المنطقة العربية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

فيديو.. كيف كلل التعديل المقترح على المادة 102 نجاحات المرأة المصرية واهتم بدورها؟ التعديل ضمن تخصيص ربع المقاعد لهن فى مجلس النواب.. يمكنهم من توصيل صوتهم تحت القبة.. ويؤكد الحفاظ على صوت المرأة أصبح حاضرا

فيديو.. كيف كلل التعديل المقترح على المادة 102 نجاحات المرأة المصرية واهتم بدورها؟ التعديل ضمن تخصيص ربع المقاعد لهن فى مجلس النواب.. يمكنهم من توصيل صوتهم تحت القبة.. ويؤكد الحفاظ على صوت المرأة أصبح حاضرا

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

فريق علمى دولى ينجح فى التقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود

فريق علمى دولى ينجح فى التقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود

إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية

إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة