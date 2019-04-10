أبو الغيط يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة للإيدز مكافحة المرض بالمنطقة

كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، ميشيل سيديبيه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للإيدز.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد استعراض المسؤول الأممي لأبعاد العمل الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة للايدز من أجل مواجهة واحتواء هذا المرض الخطير وفيروس نقص المناعة المكتسبة في مختلف دول العالم، مبدياً تطلعه لتطوير التعاون بين الجامعة العربية والبرنامج في هذا الصدد من أجل الارتقاء بالوعي في المنطقة العربية بأبعاد مرض الأيدز وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع المصابين به أو حاملي الفيروس بشكل سليم، ومع الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أن عدد الإصابات بالمرض في الدول العربية ليس في الإجمال كبيراً مقارنةً بالأعداد في مناطق العالم الأخرى إلا أن نسب المصابين به وحاملي الفيروس في تسارع مستمر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد بدوره أهمية العمل في هذا الإطار على توفير الدعم الفني والمالي للدول العربية الأقل نمواً لمساعدتها في تحديث قواعد البيانات الخاصة برصد انتشار مرض الإيدز، وأيضاً لتحديث استراتيجياتها الوطنية ومواءمتها مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2014-2020 التي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب، ومع أهداف المسار السريع لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالايدز، مؤكداً ترحيب الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع البرنامج الأممي من أجل الوصول إلى هذه الغايات.