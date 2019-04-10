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أبناء الصحفى السعودى "خاشقجى": لم نناقش تسويات حول قضية والدنا

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:21 م
أبناء الصحفى السعودى "خاشقجى": لم نناقش تسويات حول قضية والدنا الصحفى السعودى جمال خاشقجي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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أكد أبناء وبنات الصحفى السعودى جمال خاشقجي المقتول، أن العائلة لم تناقش أي نوع من التسويات المزعومة حول قضية مقتل والدهم.

وبحسب العربية الإخبارية، نشر نجل الصحفى السعودى صلاح خاشقجي بيانا، اليوم الأربعاء، على حسابه على تويتر، قائلاً: "نؤكد أنه لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي نوع من أنواع التسوية المزعومة، ونود أن نؤكد كورثة جمال خاشقجي، وكأسرة آل خاشقجي أن كل من ارتكب هذه الجريمة أو اشترك أو ساهم أو كانت له أي علاقة سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة".

وأضاف "نهيب بكل شريف ممن لديه ما يفيد.. من معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، فتحقيق العدالة أمر مقدس وشريف، لا يقابل إلا بكل احترام وتقدير".

كما أكد أن إجراءات المحاكمة لا تزال سارية، وقال: "تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية وسنقوم بعرض آخر التطورات متى ما سمح بذلك قانونياً، وحتى ذلك الحين نرجو عدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا وبالعائلة، حيث إننا ورثة جمال خاشقجي ومحامينا المستشار معتصم خاشقجي المخولون بذلك".

إلى ذلك، شدد على أن "الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان هما رعاة لكافة الشعب السعودى، والذي نحن منه".


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