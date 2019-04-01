5 معلومات عن رخص الاتصالات فى المجتمعات المغلقة.. تعرف عليها

كتبت هبة السيد

أصدر جهاز تنظيم الاتصالات منذ عدة أشهر رخصتين للاتصالات الثلاثية Triple Play فى المدن المغلقة "الكمباوند"، لفودافون واتصالات، فيما تمتلك شركتا أورنج، والمصرية للاتصالات تلك الرخصة، وهو ما يطرح التساؤلات بشأن أهمية تلك الخدمات واختيار المجتمعات المغلقة لتنفيذها.

لذا يقدم "اليوم السابع" فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تلك الخدمات:



يسمح الترخيص للشركات تقديم خدمات الــ Triple Play، وخدمات القيمة المضافة داخل المجمعات العمرانية المغلقة فيمكن للعملاء الاستفادة من خدمات الانترنت وخدمات الفيديو بالطلب وكاميرات المراقبة وهى خدمات اتصالات مميزة.

ويتم تقديم خدمات الاتصالات كما يتم توصيل خدمات التليفون الثابت والمحمول والإنترنت وخدمات القيمة المضافة فى باقة موحدة وبجودة فائقة

وتعتمد الخدمات على شبكات الألياف الضوئية، كما يسمح الترخيص للشركات بإنشاء وصلات لاسلكية لربط المجتمعات العمرانية بخارجها، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل البنية الأساسية لشبكات الاتاحة والتشارك فى البنية التحتية لشبكات الاتصالات.

ويتم فى ظل مراعاة الالتزامات الخاصة بالمنافسة الحرة، والالتزام بمعايير جودة الخدمة.

تم تعريف المجمع العمرانى المغلق، بأنه المجتمع الذى لا يزيد عدد وحدات المجتمع العمرانى المغلقة فيه على المائة ألف وحدة.