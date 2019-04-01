5 محاور جديدة بالجيزة تساهم فى حل الزحام المرورى بالطرق.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع المحافظة تشرف على عدد من أعمال تطوير و اصلاحات أعلى الطرق و مترو الأنفاق بنطاق الجيزة، و تجهز غرف عمليات لمتابعة سير حركة المركبات على مدار أيام الأسبوع بالكامل ،مع مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بكافة الطرق التى تجرى بها أعمال إنشاء محطات المترو، مثل جامعة الدول العربية و أحمد عرابى و شارع السودان.

ولفت المصدر، إلى أن محافظة الجيزة بالتنسيق مع المرور تقوم بعمليات انشاء لمحاور جديدة، لفك حالات الزحام المرورى التى نراها أعلى الطرق و الميادين بنطاق المحافظة، و من أبرزها محور ترعة عبدالعال، والذي يجري إنشاؤه حاليا و يتم إجراء أعمال تجريف و رصف و توسعة ليستوعب أعداد كبيرة من السيارات،ومحاور ترسا و اللبينى والمريوطية الشرقي يجري رصفهم وتوسعتهم، وهذه المحاور والطرق تساهم بشكل كبير في حل أزمة المرور بالإضافة الى مشروع محور روض الفرج ليستوعب السيارات المتجه من مناطق الجيزة و القاهرة الى مطروح لربطها بالمدن الساحلية.

وأشار المصدر ،إلى أن إدارة المرور و المحافظة تعكفان خلال الفترة الحالية على رصد اى معوقات مرورية أعلى الطرق بنطاق المحافظة لإجراء إصلاحات عليها، مثلما يحدث أعلى محور صفط اللبن الذى يشهد عادة زحام مرورى أو حوادث و انحفضت خلال الفترة الحالية بعد تركيب مطبات و سيتم تركيب رادارات جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك عمليات رصد مستمرة للطرق التى تحتاج الى أعمال تطوير و اصلاحات حرصا على سلامة المواطنين و سائقى السيارات.