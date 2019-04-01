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الإثنين، 01 أبريل 2019 11:00 م
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275 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال شهر مارس

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:00 م
275 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال شهر مارس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 499.3 مليون جنيه، خلال تعاملات شهر مارس الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 275.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.1%، والعرب على 8.9% خلال شهر مارس الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافى بيع قدره 2.1 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى شراء قدره 79.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 68.9% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 21.2% وسجل العرب 10%.

 


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