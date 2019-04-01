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2 يونيو.. الحكم على 19 إخوانى فى قضية " المكتب الادارى " بسوهاج

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:31 م
2 يونيو.. الحكم على 19 إخوانى فى قضية " المكتب الادارى " بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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حجزت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين ، الحكم على  19 من عناصر الإخوان، بعد اتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بـ "المكتب الإدارى" إلى جلسة 2 يونيو القادم ، صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2015، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

 

 


 

 


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