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ولى العهد السعودى يدشن أول طائرة تدريب نفاثة تم تجميعها محليا.. صور

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:14 ص
ولى العهد السعودى يدشن أول طائرة تدريب نفاثة تم تجميعها محليا.. صور ولى العهد السعودى محمد بن سلمان
واس - كتب هيثم سلامة
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شهد الأميرمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم تدشين أول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك" تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً بأيادى سعودية، وذلك فى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

ولى العهد السعودى يشهد أول طائرة تدريب نفاثة مصنوعه محليا . (1)
 

اطلع ولى العهد السعودى على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة "هوك" من قبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة، بالإضافة إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودى البريطاني فى نقل وتوطين التقنية؛ إذ يعمل أكثر من 70 % من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز هوك بعد تدربهم أكثر من سنتين على أيدى خبرات عالمية فى إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية. 

 
ولى العهد السعودى يشهد أول طائرة تدريب نفاثة مصنوعه محليا . (2)
 

وقد شهد ولى العهد السعودى، حفل التدشين الذى اشتمل على عرض مرئى حول مراحل تجميع الطائرة، ثم قام بسحب مجسم لمقود الطائرة؛ إذ أزاح الستار عن الطائرة، كما قام بالتوقيع على مقدمة الطائرة.

 
ولى العهد السعودى يشهد أول طائرة تدريب نفاثة مصنوعه محليا . (3)
 

يأتى ذلك فى إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية والتي تُعد أحد أهم أهداف رؤية الوطن الطموحة 2030 بالمملكة العربية السعودية. 

ولى العهد السعودى يشهد أول طائرة تدريب نفاثة مصنوعه محليا . (4)
 

 


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محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان




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