وكيل صحة أسيوط: إنشاء أول مستشفى متخصص لعلاج الدرن

أعلن الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” عن إنشاء أول مستشفى متخصص لعلاج الدرن المقاوم بمحافظة أسيوط، على أن تكون مجهزة بأحدث الأجهزة المتخصصة فى علاج الدرن، مشيرا إلى أن مديرية الصحة شاركت قبل أيام فى اليوم العالمى للدرن، حيث تم عقد اجتماع مكبر تم فيه دراسة كل أسباب الدرن المقاوم وطرق علاجه وكل ما يخص هذا المرض.

وفى سياق آخر أوضح وكيل وزارة الصحة عن استمرار المبادرات الرئاسية منها مبادرة علاج فيروس سى، والأمراض غير السارية، حيث تم تحديد 11 مركزا لعلاج الأمراض غير السارية، موضحا أن 32 ألف مريض تم علاجهم على مستوى التأمين الصحى والصحة، وفيما يخص تنظيم الأسرة، فالمديرية مستمرة فى حملاتها المستمرة على القرى والنجوع وتوعية المواطنين وصرف العلاج المكلف جدا، موضحا أن الدولة وفرت وسائل تنظيم الأسرة وأنواعا أحدث وأقوى وأقل ضررا بالنسبة لهذه الوسائل.