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الغربية - مصطفى عادل

وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديرى العموم لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:11 م
وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديرى العموم لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
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عقد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثانى، والمقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء الـ 30 ابريل القادم، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.  
 
وخلال الاجتماع، أكد "عايد" على ضرورة انتهاء جميع المعلمين من مناهج الفصل الدراسى الثانى والمراجعات، وكذلك التأكيد على الموجهين واضعي الأسئلة بالالتزام بكافة ضوابط الورقة الامتحانية، والتعليمات الواردة من الوزارة في هذا الشأن، وسلامة وجودة الورقة الامتحانية من ناحية الطباعة، كما أكد على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين، والتعامل بكل حزم مع المخالفين، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة ، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان. 
 
وأشار "عايد"، إلى حتمية التنفيذ الدقيق لكافة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والقرار الجمهوري بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات، وتنفيذ نشرة الموانع الخاصة بالامتحانات.
 
وشدد وكيل الوزارة، علي ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات، ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي، وإعلان النتائج بعد مراجعة نسبة 10% من قبل التوجيه الفني وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور .
 
واختتم الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة مراعاة الضوابط الأمنية في الامتحانات العامة والمحلية والنقل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لوضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات، والانتهاء من تجهيز وتشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات بالمديرية والادارات، مطالبت مديرى الإدارات بكتابة تقرير يومي عن سير الامتحانات (إيجابيات – سلبيات)، وماتم اتخاذه من إجراءات.
 
 

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