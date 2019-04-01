وكيل "تعليم الدقهلية" يشدد على مديرى الإدارات بضرورة التصدى للغش

الدقهلية - شريف الديب

عقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية، لمناقشة استعدادات المديرية لأعمال الامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأكد "عبد الرؤوف"، ضرورة الانتهاء من مناهج الفصل الدراسي الثانى وضرورة الوقوف على مدى استعدادادت المدارس للامتحانات ووضع جدول الامتحان فى مكان بارز وواضح لجميع الطلبة، والانتهاء من أعمال الامتحانات العملية وسجلات أعمال السنة وتسليمها لكنترول المدرسة ومتابعة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سريتها وكذلك تأمين حجرة الكنترول الداخلى من أبواب ونوافذ وطفايات حريق وخلافه.

وشدد وكيل "تعليم الدقهلية"، على ضرورة انضباط اللجان وعدم السماح بالغش بكافة صوره مع التنبيه على الملاحظين بضرورة التصدى للغش وعدم السماح به مطلقا.

وأكد وكيل "تعليم الدقهلية"، تطبيق الكتاب الدورى 35 الصادر بتاريخ 10/2015 بشأن حضور الطالب بنسبة 85٪ من إجمالى أيام الدراسة، وكذا القرار الوزارى 313 بشأن التقويم الشامل التربوى والحرص على انتظام العملية التعليمية.

ومن خلال التعرض لمنظومة تطوير التعليم أكد "عبد الرؤوف" توصية الطلاب لاستخدام التابلت وضرورة متابعة معلمى الصف الأول الثانوى العام، منوها لتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بشأن منظومة التعليم الجديدة وتنفيذها بدقة.