وقال الأمين، في كلمة أمام الجلسة الختامية للقمة العربية في تونس، إن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من جانب بلاده، لاسيما في ظل انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأبرياء من شعب فلسطين، لافتا إلى أن "تعزيز التضامن العربي يبقى النهج الأمثل لرفع التحديات التي تواجه الأمة العربية، وهو ما يتطلب المزيد من التنسيق بين بلداننا وتوحيد مواقفنا والتحدث بصوت واحد عن قضايا أمتنا العربية".

وأوضح الأمين أن بلاده أجرت انتخاباتها الرئاسية في 24 مارس الجاري، في جو من الهدوء والنزاهة برعاية الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أنها أدت إلى إعادة انتخاب الرئيس عثمان غزالي لخمس سنوات مقبلة.