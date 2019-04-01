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الإثنين، 01 أبريل 2019 04:59 م
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وزير الطيران يشارك فى مؤتمر الطيران المدنى الدولى بالرياض

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:57 م
وزير الطيران يشارك فى مؤتمر الطيران المدنى الدولى بالرياض
كتب محمود عبد الغنى
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شارك الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم، بمؤتمر الطيران المدنى الدولى الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدنى ،(GACA) وتستمر فاعليات المؤتمر على مدار يومين، بحضور عدد من وزراء الطيران والنقل والمواصلات ورؤساء سلطات الطيران المدنى من مختلف دول العالم وعدد كبير من الخبراء المختصين فى صناعة النقل الجوى وممثلى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدنى بالإضافة إلى شركات الطيران العالمية.

 

ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدنى، كما يناقش عبر جلسات وزارية رفيعة المستوى السياسات واللوائح والخطط المستقبلية التى تتعلق بصناعة النقل الجوى وتعزيز التعاون فى مجال أمن وسلامة الطيران حول العالم، والتهديدات والمخاطر المتعلقة بأمن الطيران، كما يعد فرصة جيدة لطرح الرؤى والفرص الإستثمارية الخاصة بالقطاع فى ظل النمو الاقتصادى الذى تشهده الصناعة من زيادة كبيرة فى الحركة الجوية وتوسعات البنية التحتية للمطارات.


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