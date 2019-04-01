وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا باستعداد المحافظات لبطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية تقريراً من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة حول متابعة استعدادات المحافظات لاستقبال هذا الحدث وظهور مصر بالصورة اللائقة.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات التى سيقام بها فعاليات البطولة وهى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس لمراجعة كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة في عدة محاور أهمها المنشآت الرياضية والصحية و الفندقية والثقافية والسياحية ومراجعة مستوى النظافة بتلك المحافظات والشوارع الرئيسية والمرافق العامة والطرق والإطفاء والمرور والساحات العامة وشاشات العرض والأنشطة الترفيهية والتسويقية واحتياجات المحافظات للظهور بالمظهر الحضارى اللائق بصورة مصر ومكانتها فى القارة الإفريقية.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة للمحافظات التى ستقام على أرضها فعاليات البطولة فإن الوزارة تتابع معها المنشآت والمشروعات التي لها علاقة بفعاليات البطولة وخطة نقل الجماهير من وإلى أماكن إقامة المباريات واستكمال العلامات الإرشادية الخاصة بأماكن فعاليات البطولة وعمل دورات مياه عمومية ثابتة ومتحركة للجمهور وتحديد الأماكن التى تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض منتجاتهم خاصة المتعلقة بفعاليات البطولة والمنتجات البيئية للمحافظات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع باقى المحافظات أيضاً لتحديد مواقع الأماكن والساحات التي تصلح لإقامة شاشات عرض مباريات البطولة بها مؤكداً استمرار عمل لجان قطاع التفتيش والزيارات الميدانية للقطاعات المسئولة بالوزارة حتى نهاية البطولة للوقوف على آخر المستجدات بصورة دائمة ، وقال الوزير أن تنظيم مثل هذه البطولات يكون فرصة للمحافظات التي تقام فيها المباريات لتطوير المناطق التي تتواجد بها فعاليات البطولة والتسويق الجيد لما تقوم به وشهدته الدولة المصرية، بالإضافة إلى تزامن ذلك أيضاً مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وتضمن التقرير الذى تم عرضه على الوزير آخر استعدادت محافظة القاهرة فى عدة محاور ومنها خطة نقل الجماهير داخل المدن من وإلى أماكن إقامة المباريات ، حيث تم الإشارة إلى تخصيص 1000 أتوبيس لخدمة البطولة من جميع الميادين تقوم بنقل الجمهور من الميادين والمحطات الرئيسية بالقاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) إلى جميع الاستادات المختلفة التى ستقام عليها المباريات ، كما تضمن التقرير أنه جارى تركيب أجهزة تتبع لهذه الأتوبيسات لإحكام السيطرة على السائقين والتزامه بخطوط السير والالتزام بقواعد المرور ، ووضع اللوج الخاص بالبطولة على كل الأتوبيسات.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه جارى التنسيق بين المحافظة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الأهلية لإقامة معارض خارج أبواب استادى القاهرة والسلام على الأرصفة المحيطة بهم لتكون مثالاً لشارع مصر المقام لشباب الخريجين بمنطقة الشيراتون بالنزهة ، وذلك لتنفيذ أنشطة تسويقية وترفيهية وعرض صناعات يدوية ذات التراث المصرى القديم ، كما أنه جارى التنسيق بين المحافظة والإنتاج الحربى لتوفير دورات مياع مؤقته بكافة الشوراع المحيطة باستادات محافظة القاهرة ، كما تضمن التقرير أنه سيتم القيام بأعمال تجميل وتغيير بلاط الأرصفة والبردورات وإضافة أعمدة إنارة ودهانات للأسوار الخارجية فى المنطقة المحيطة باستاد القاهرة.

وفيما يخص استعدادات محافظة الإسكندرية، أشار التقرير إلى أن الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية استعدت بتوفير خدمات لأماكن إقامة مباريات البطولة من خلال أسطول السيارات الجاهزة التابعة لها ، وكذلك الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء ، كما سيتم تدعيم خطوط ترام المكس بالترامات الجديدة ، كما سيتم التنسيق مع بعض الشركات الخاصة العاملة فى مجال نقل الركاب للمشاركة فى نقل الجماهير بأجر مناسب ، كما أوضح التقرير أنه تم التنسيق بين المحافظة والادارة العامة لمرور الأسكندرية لتحديد أماكن العلامات الإرشادية خاصة فى مناطق الأنفاق والكبارى ، كما تم تحديد الأماكن التى تصل لإقامة معارض للشباب على هامش البطولة ، كما سيتم التنسيق مع وزارة الثقافة بشأن الإعداد لعدد من الاحتفالات الثقافية والموسيقية خلال البطولة ، كما إقامة حفل فنى من فرق المراكز الشبابية والثقافية داخل قلعة قايتباى للجاليات الأفريقية التى ستشارك فرقها بالبطولة ، كما سيتم القيام بأعمال تزين وتجميل لمنطقة مكتبة الإسكندرية إلى القلعة ، كما أشار التقرير أيضاً إلى أنه جارى عرض بعض الأماكن المقترحة لإقامة دورات المياه العمومية للجمهور ، مع تغيير أعمدة الإنارة حول الاستاد واستبادلها بأعمدة زخرفية وتغيير الأرصفة المحيطة بالاستاد والقيام بأعمال رفع كفاءة وتطوير الاستاد.

وفيما يخص استعدادات محافظة السويس أشار التقرير إلى أنه تم إعداد خطة لنقل الجماهير داخل المدن من وإلى إقامة المباريات بأجر مناسب واستخدام مرفق النقل الداخلي فى وقت البطولة بإستحداث وتعديل لمسارات خطوط موجودة بالفعل لنقل الجماهير للمنشأت الرياضية وتوحيد لون السيارات ووضع شعار البطولة عليها ، بالإضافة إلى استكمال العلامات الإرشادية باللغة العربية والإنجليزية داخل المحافظة، والتى تم تحديدها عن طريق الإدارة العامة لمرور السويس خلال مسار البطولة، كما تم تحديد 3 حدائق عامة بحي السويس ملاصق لاستادى السويس العام والجيش لإقامة معارض للشباب لعرض منتجاتهم ذات الطابع التذكارى، كما سيتم رفع كفاءة عدد من دورات المياه القريبة من الاستادات وأماكن التجمع بالإضافة إلى إنشاء دورة مياه متحركة، كما تم البدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة عدد من الطرق الخاصة بمسار الفرق المشاركة.

وفيما يخص إستعدادات محافظة الإسماعيلية ، أوضح التقرير أن المحافظة قامت بإعداد خطة بالتنسيق مع إدارتى المرور ومرفق النقل الداخلي بمدينة الإسماعيلية وجمعية نقل الركاب لنقل الجماهير، كما تم التنسيق بين المحافظة والإدارة العامة لمرور الإسماعيلية وهيئة الطرق والكبارى لإستكمال العلامات الإرشادية باللغتين العربية والانجليزية والتنسيق مع إدارة الدعاية والاعلان بمجلس مدينة الاسماعيلية لإستخدام الإعلانات على العلامات الارشادية ، كما قامت المحافظة بتحديد الأماكن التى تصلح لإقامة أسواق ومعارض للشباب لعرض منتجات المحافظة ، وتكون قريبة من الجمهور وعلى رأسها مكتبة مصر العامة وقصر الثقافة وحديقة الشيخ زايد، وجارى متابعة إنشاء عدد من دورات المياه ، كما تقوم المحافظة بإستكمال أعمال تطوير الميادين ورفع كفاءة عدد من الطرق والقيام بأعمال تجميل.