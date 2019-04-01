أكدت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل أن بلادها لا توفر أى حماية الى أعضاء تنظيم داعش الارهابي من حاملي الجنسية النمساوية والمعتقلين حاليا فى سوريا على يد القوات الكردية.
وأضافت كنايسل ، فى تصريح اليوم الأحد ، أن الأمر يسرى أيضا على النساء من أعضاء التنظيم ، ويقتصر السماح بالعودة الى النمسا على الأطفال فى حالة موافقة الأم.
وأشارت الى أنه يمكن استقبال الأطفال ليعيشوا مع الجد أو الجدة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، لافتة الى أن السلطات الكردية لا تريد فصل الأطفال عن الأم ، موضحة أنها دعمت استعادة بعض الأطفال الموجودين فى مخيم شمال شرق سوريا.
ونوهت كنايسل الى فشل إعادة بعض حالات الأطفال بسبب رفض الأم عودة الطفل بمفرده الى النمسا ، مشيرة الى وجود حالات غير معروفة للسلطات النمساوية.
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