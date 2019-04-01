video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البحث العلمى الأسبق: لا توجد إحصاءات دقيقة عن "سرطان الثدى" فى مصر

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:50 م
وزيرة البحث العلمى الأسبق: لا توجد إحصاءات دقيقة عن "سرطان الثدى" فى مصر نادية زخارى - وزيرة البحث العلمى الأسبق
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

نفت الدكتورة نادية زخارى، وزير البحث العلمى الأسبق، وعضو المجلس القومى للمرأة، توافر إحصائيات دقيقة عن سرطان الثدى فى مصر، مشيرة إلى إن المرض يمثل 32% من إجمالى أمراض الأورام.

 

وأوضحت زخارى، فى حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، أن مرض سرطان له 4 مراحل تسبقهم المرحلة "صفر" وفى حال اكتشاف المرض فى هذه المرحلة تصل نسبة الشفاء لـ96%، وحينها لا تحتاج المرأة للخضوع إلى جلسات العلاج الكيميائى أو الإشعاعى، كذلك لا تحتاج لإزالة ثديها بشكل كامل.

 

وأكدت وزيرة البحث العلمى سابقًا، فى حوارها مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أن معهد الأورام يحتوى على وحدة اكتشاف مبكر للمرض وتؤدى دورها على الوجه الأمثل منذ أعوام عديدة، مشددة على ضرورة توعية النساء بإجراء الكشف المبكر للحد من انتشار المرض الذى بدأ فى التزايد بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. ريهام حجاج تقضى يوما مع محاربات سرطان الثدى بمستشفى بهية

مركز أورام أسوان يدشن مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى.. صور

السيسى ينتصر لسيدات مصر .. مايا مرسى: الرئيس المدافع الأول عن المرأة.. وتؤكد: نعد مشروع قانون صندوق المرأة..و52.611 ألف قمن بالكشف المبكر على "سرطان الثدى" ..واستمرار جهود تنفيذ توجيهات الرئيس بإجراء مسح شامل

نادية زخارى

البحث العلمى

سرطان الثدى

السرطان




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة