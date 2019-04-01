وزيرة البحث العلمى الأسبق: لا توجد إحصاءات دقيقة عن "سرطان الثدى" فى مصر

كتب سمير حسنى

نفت الدكتورة نادية زخارى، وزير البحث العلمى الأسبق، وعضو المجلس القومى للمرأة، توافر إحصائيات دقيقة عن سرطان الثدى فى مصر، مشيرة إلى إن المرض يمثل 32% من إجمالى أمراض الأورام.

وأوضحت زخارى، فى حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، أن مرض سرطان له 4 مراحل تسبقهم المرحلة "صفر" وفى حال اكتشاف المرض فى هذه المرحلة تصل نسبة الشفاء لـ96%، وحينها لا تحتاج المرأة للخضوع إلى جلسات العلاج الكيميائى أو الإشعاعى، كذلك لا تحتاج لإزالة ثديها بشكل كامل.

وأكدت وزيرة البحث العلمى سابقًا، فى حوارها مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أن معهد الأورام يحتوى على وحدة اكتشاف مبكر للمرض وتؤدى دورها على الوجه الأمثل منذ أعوام عديدة، مشددة على ضرورة توعية النساء بإجراء الكشف المبكر للحد من انتشار المرض الذى بدأ فى التزايد بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.