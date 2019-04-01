video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف تطلق 3 قوافل دعوية للمنيا ومطروح والبحيرة

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:20 م
وزارة الأوقاف تطلق 3 قوافل دعوية للمنيا ومطروح والبحيرة وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا – البحيرة – مرسى مطروح ) الجمعة القادمة بتاريخ 29 رجب 1440هـ ـ الموافق 5 إبريل 2019م تحت عنوان : " المسئولية ".
 القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد ربيع أحمد سيد .
الشيخ / السيد محمد السيد غنيمي .
الشيخ / علي محمد علي السيد .
الشيخ / ماجد معوض مبروك .
الشيخ / مجدي حمدي عبد الصمد .
الشيخ / عامر محمد عبد الله .
الشيخ / محمود أحمد عبد الجواد .
الشيخ / جمعة علي أحمد .
الشيخ / جلال محمد الروبي .
الشيخ /أحمد يحي محمد .
  كما تؤدي القافلة أيضًا درس العصر من خلال خطة المديرية عن (قضية المواطنة والانتماء الوطني) .
  القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / عبد الله محمود محمد طايل .
الشيخ / محمود صابر محمود السيد .
الشيخ / علاء السيد رشاد زكي .
الشيخ / محمد حبشي بري الفقي .
الشيخ / محمد صبحي محمد موسى .
  القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / أحمد حامد حسن علي .
الشيخ / علي حسن الصباغ .
الشيخ / الدكتور محمد الصغير .
الشيخ / صلاح سيد عطية .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يلتقى الأئمة المشاركين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية الجمعة

وزارة الأوقاف تعلن عن 19 مدرسة قرآنية جديدة ليصل إجماليها 882

وزاره الاوقاف

المنيا

مطروح




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة