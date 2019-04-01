وزارة الأوقاف تطلق 3 قوافل دعوية للمنيا ومطروح والبحيرة

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا – البحيرة – مرسى مطروح ) الجمعة القادمة بتاريخ 29 رجب 1440هـ ـ الموافق 5 إبريل 2019م تحت عنوان : " المسئولية ".
القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد ربيع أحمد سيد .
الشيخ / السيد محمد السيد غنيمي .
الشيخ / علي محمد علي السيد .
الشيخ / ماجد معوض مبروك .
الشيخ / مجدي حمدي عبد الصمد .
الشيخ / عامر محمد عبد الله .
الشيخ / محمود أحمد عبد الجواد .
الشيخ / جمعة علي أحمد .
الشيخ / جلال محمد الروبي .
الشيخ /أحمد يحي محمد .
كما تؤدي القافلة أيضًا درس العصر من خلال خطة المديرية عن (قضية المواطنة والانتماء الوطني) .
القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / عبد الله محمود محمد طايل .
الشيخ / محمود صابر محمود السيد .
الشيخ / علاء السيد رشاد زكي .
الشيخ / محمد حبشي بري الفقي .
الشيخ / محمد صبحي محمد موسى .
القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / أحمد حامد حسن علي .
الشيخ / علي حسن الصباغ .
الشيخ / الدكتور محمد الصغير .
الشيخ / صلاح سيد عطية .
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