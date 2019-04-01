وزارة الأوقاف تطلق 3 قوافل دعوية للمنيا ومطروح والبحيرة

كتب إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا – البحيرة – مرسى مطروح ) الجمعة القادمة بتاريخ 29 رجب 1440هـ ـ الموافق 5 إبريل 2019م تحت عنوان : " المسئولية ".

القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد ربيع أحمد سيد .

الشيخ / السيد محمد السيد غنيمي .

الشيخ / علي محمد علي السيد .

الشيخ / ماجد معوض مبروك .

الشيخ / مجدي حمدي عبد الصمد .

الشيخ / عامر محمد عبد الله .

الشيخ / محمود أحمد عبد الجواد .

الشيخ / جمعة علي أحمد .

الشيخ / جلال محمد الروبي .

الشيخ /أحمد يحي محمد .

كما تؤدي القافلة أيضًا درس العصر من خلال خطة المديرية عن (قضية المواطنة والانتماء الوطني) .

القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / عبد الله محمود محمد طايل .

الشيخ / محمود صابر محمود السيد .

الشيخ / علاء السيد رشاد زكي .

الشيخ / محمد حبشي بري الفقي .

الشيخ / محمد صبحي محمد موسى .

القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / أحمد حامد حسن علي .

الشيخ / علي حسن الصباغ .

الشيخ / الدكتور محمد الصغير .

الشيخ / صلاح سيد عطية .