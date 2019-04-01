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والد ضحية عشيقته بالوراق: كان يتأخر عن المنزل ولم أعرف بعلاقته بتلك السيدة

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:59 م
والد ضحية عشيقته بالوراق: كان يتأخر عن المنزل ولم أعرف بعلاقته بتلك السيدة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة لأقوال والد عامل قتل على يد عشيقته وزوجها بالوراق، والذي قال فى التحقيقات، أنه قبل وفاة ابنه كان يتأخر كثيرًا عن العودة إلى المنزل، وظن أن السبب هو عمله فى السوبر ماركت.
 
ونفى والد المجنى عليه بالتحقيقات، علمه بوجود علاقة بين ابنه وبين المتهمة بقتله، ونفى معرفته بها.
 
وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة أمرت بتشريح جثة عامل عثر عليه مقتولًا داخل شقة بالوراق، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، ودفنه بعد ذلك.
 
تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد العثور على جثة عامل مصابا بعدة طعنات داخل شقة سكنية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليه، وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن المجنى عليه تربطه علاقة غير شرعية بربة منزل، وأنه عقب نشوب خلاف بينهما، استعانت بزوجها وقتلا المجنى عليه.
 
 

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