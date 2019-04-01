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الإثنين، 01 أبريل 2019 04:34 م
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هبوط طائرة عسكرية أمريكية اضطراريا فى مطار غرب اليابان

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:24 م
هبوط طائرة عسكرية أمريكية اضطراريا فى مطار غرب اليابان الجيش الأمريكى ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن طائرة عسكرية أمريكية من طراز (أوسبرى) هبطت اضطراريا، اليوم الاثنين، فى مطار بغرب البلاد، مما تسبب فى تأخير مواعيد الرحلات الجوية التجارية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الطائرة "أوسبرى إم في-22" التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية المتمركزة فى فوتينما فى محافظة أوكيناوا، هبطت اضطراريا فى مطار إيتامى المتاخم لمحافظتى أوساكا وهيوجو، بسلام دون أى إصابات أو أضرار مادية.

وكانت الطائرة فى طريقها إلى قاعدة أتسوجى التابعة للبحرية الأمريكية فى ولاية كاناجاوا بجنوب غرب طوكيو، وقد أرسلت رسالة استغاثة طوارئ قبل الهبوط.

 


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