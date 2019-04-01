هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

اسطنبول (أ ش أ)

هبط سعر صرف الليرة التركية بنسبة 1.5 % من قيمتها، اليوم الاثنين، بعد الخسارة التى منى بها حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية فى بلديات عدد من المدن الكبرى فى البلاد.

وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية " أن الليرة تراجعت بشكل ملحوظ أمام العملة الأمريكية حيث بلغ سعر صرف الدولار 5.63 ليرة، مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة الماضى حيث بلغ 5.5550 ليرة ،، كما شهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات البلدية التى أجريت أمس.

وكانت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضى قد أظهرت أن احتياطى البنك المركزى التركى من العملات الأجنبية انخفض بمقدار الثلث الشهر الماضي، فيما وصفت وكالة موديز، اليوم الاثنين، تآكل احتياطيات العملات الأجنبية بالأمر"السلبى على الائتمان"، وقالت الوكالة " إن تجدد الاضطرابات فى الأسواق المالية التركية وزيادة الشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية إضافة إلى الركود المستمر، يزيد من خطر هروب رؤوس الأموال".

يذكر أن حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان خسر بلدية أنقرة لأول مرة منذ أكثر من عقدين، فى حين يتبادل حزبا السلطة والمعارضة إلى الآن الإعلان عن فوزهما ببلدية اسطنبول.