أعلن مركز عمليات الطوارئ الوطني في نيبال اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة القوية التي ضربت البلاد مؤخرا إلى 612 مصابا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن العاصفة التي صاحبتها أمطار غزيرة قد تسببت في مقتل 28 شخصا حتى الآن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية.

وقد دفعت السلطات النيبالية بقوات من الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ، فيما ألغى رئيس الوزراء خادجا براساد أولى زيارته التي كانت مقررة لمناطق غرب البلاد لكي يتوجه إلى المناطق المتضررة من العاصفة لمتابعة عمليات الإغاثة.

ومن المتوقع أن تبدأ مروحيات في وقت لاحق اليوم في نقل المصابين من القرى المتضررة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.