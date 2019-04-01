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ننشر أسماء 39 حاجا فازوا بقرعة الجمعيات الأهلية فى الوادى الجديد

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:31 م
ننشر أسماء 39 حاجا فازوا بقرعة الجمعيات الأهلية فى الوادى الجديد الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن فوز 39 حاجا من حجاج الجمعيات فى قرعة الحج لهذا الموسم 1440/2019

وذكر بيان صحفى عن المديرية، فوز 17 من مركز الخارجة، 15 من الداخلة، 3 من الفرافرة، 2 من مركز باريس، 2 من مركز بلاط.

كانت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت اليوم الاثنين، نتيجة القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/ 2019 م بإجمالى 12 ألف تأشيرة حج جمعيات من إجمالى من تقدموا من أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على التأشيرات لهذا العام والذين بلغ عددهم 32 ألفا و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وقدمت غادة والى التهنئة لحجاج بيت الله الفائزين متمنية لهم حجا مقبولا، مشيرة إلى أن القرعة تجرى علانية وإلكترونيا دون تدخل بشرى فى اختيار أسماء الفائزين ضمانا لتحقيق العدالة والشفافية بين كافة المتقدمين، وأن الوزارة استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم أفضل الخدمات للحجاج بسعر التكلفة فى ظل إشادة من الحجاج والبعثة الرسمية للدولة ووجود العديد من طلبات الانضمام من الهيئات والوزارات للانضمام لرحلة حج التضامن الاجتماعى والتى تتزايد سنويا.

 

قرعة الجمعيات الأهلية فى الوادى الجديد (1)
 

 

قرعة الجمعيات الأهلية فى الوادى الجديد (2)
 

 

قرعة الجمعيات الأهلية فى الوادى الجديد (3)
 

 

قرعة الجمعيات الأهلية فى الوادى الجديد (4)
 

 

قرعة الجمعيات الأهلية فى الوادى الجديد (5)
 

 

قرعة الجمعيات الأهلية فى الوادى الجديد (6)
 

 

قرعة الجمعيات الأهلية فى الوادى الجديد (7)
 

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