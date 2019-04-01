ننشر أسماء الفائزين فى نتيجة حج الجمعيات 2019 بكل المحافظات

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أسماء الحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام بجميع المحافظات، والمقرر بدء سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من 23 يوليو المقبل.

وأكدت وزارة التضامن أن الحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام سيقومون بدفع رسوم رحلة الحج اعتبارا من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع من خلال البنوك الحكومية "مصر، الأهلى، والقاهرة" وكذلك من خلال مكاتب البريد، للعمل على راحة الحجاج فى سداد الرسوم فى أى أماكن قريبة منهم ﻭمن يتعذر فى السداد فى الفتزة المحددة يتم اختيار أسماء بديلة من قائمة الاحتياطى.