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الإثنين، 01 أبريل 2019 03:30 م
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ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:13 م
ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافطة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أسماء الفائزين بقرعة الحج بمدن المحافظة.

وشهد ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعى وقيادات المديرية، والمسئول المالى للجمعيات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ/ 2019 م لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات والذين يمثلون محافظة البحر الأحمر.

وكشفت القرعة عن فوز 76 حاجا فى قرعة الجمعيات على مستوى المحافظة بينهم، 34 فائزا بالغردقة، و12 بسفاجا، و19 بالقصير، و6 برأس غارب، و2 بمرسي علم، و3 بالشلاتين.

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر (1)
 

 

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر (2)
 

 

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر (3)
 

 

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر (4)
 

 

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر (5)
 

 

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر (6)
 

 

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر (7)
 

 

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر (8)
 

 

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر (9)
 

 

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر (10)
 

 

أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى محافظة البحر الأحمر (11)
 

 


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