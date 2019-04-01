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نقل رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة المسجونة فى تهم فساد إلى المستشفى

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:43 م
نقل رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة المسجونة فى تهم فساد إلى المستشفى الشرطة البنجالية
أ ش أ
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أعلن مسئول بنجالى، اليوم الاثنين، نقل خالدة ضياء زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة المسجونة فى تهم متعلقة بالفساد إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وأوضح مدير مستشفى "جامعة شيخ مجيب الطبية" البريجادير جنرال أ.ك. محبوب الحق - في تصريحات أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - أن وضع ضياء الصحي لا يشكل تهديدًا على حياتها ولكن هناك بعض المضاعفات.
تجدر الإشارة إلى أنه تم سجن ضياء (البالغة من العمر 73 عامًا) منذ فبراير عام 2018 بعد أن صدر ضدها حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام في تهم فساد متعلقة بتأسيس صندوق خيري عندما كانت رئيسة وزراء في الفترة بين عامي 1991- 1996. 
وفي أكتوبر الماضي، قضت المحكمة العليا في بنجلاديش بمضاعفة عقوبة سجنها إلى 10 أعوام. ويقول "الحزب الوطني البنغالي" الذي تنتمي إليه ضياء إن الحكم له دوافع سياسية.


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