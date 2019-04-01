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"مياه البحر الأحمر" تقيم حفلا لفعاليات الأسبوع المائى تحت شعار كل نقطة بتفرق

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:00 ص
"مياه البحر الأحمر" تقيم حفلا لفعاليات الأسبوع المائى تحت شعار كل نقطة بتفرق جانب من الاحتفالية
كتب أحمد حسن
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قال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، انه تم إقامة حفل ختامى لفعاليات الأسبوع المائى بالمحافظة تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وتضمن الحفل تقديم عروض فنية من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

 

وأوضح المهندس يحيى صديق، أنه تم تكريم الفريق الفائز بدورى كرة القدم، والذى تم تنفيذه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بمشاركة 7 فرق من مراكز الشباب، وتكريم جميع الجهات المشاركة فى فعاليات الحملة، وعلى رأسها مديرية أوقاف البحر الأحمر، ومنطقة الوعظ ولجنة الفتوى، والمنطقة الأزهرية، والكنيسة، ومديرية الشباب والرياضة، وإدارة الغردقة التعليمية، وكذا تم تكريم البوابة الإلكترونية والإدارة العامة للبيئة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

 

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إلى أن الأسبوع المائى بالمحافظة شهد عدداً من الأنشطة والفعاليات، حيث تم توحيد خطبة الجمعة بجميع المساجد على مستوى مدن المحافظة، لتناول قضية ترشيد استهلاك المياه وتحريم إهدارها، بجانب تنفيذ الأنشطة التوعية بالمدارس وقصور الثقافة، وإقامة دورى رياضى بالتنسيق مع مراكز الشباب، وإلقاء الدروس الدينية بالتنسيق مع منطقة وعظ البحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ حملات التوعية الميدانية، واستطلاعات الرأى، وتنظيم مسابقات فنية وثقافية وورش عمل للأطفال ومسرح عرائس كوسيلة للتوعية بالترفيه.


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