موجز6.. وزير المالية: الدولة تساند بقوة قانون التأمين الصحى الشامل وسرعة تطبيقه





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزير المالية: الدولة تساند بقوة قانون التأمين الصحى الشامل وسرعة تطبيقه.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..





ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم ذهاب الرجل لطبيبة بغرض الكشف، جاء فى نصه: (أمر بمتاعب صحية منذ وأحتاج للكشف والعلاج فما حكم ذهاب الرجل لطبيبة إمرأة؟ وهل يعد ذلك خلوة؟).

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصرى من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.





ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بنسبة 1.47% بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر إبريل، ليقترب من مستوى 15 ألف نقطة، وسط مشتريات عربية وأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.458 مليار جنيه.

قبل طرح الحلقات الأولى من الموسم الثامن والأخير للمسلسل الأسطورى Game of thrones، المقرر له يوم 14 إبريل المقبل عبر شبكة قنوات HBO، أزالت صوفى تيرنر صاحبة شخصية سانسا ستارك، الستار عن بعض تفاصيل العمل الدرامى الأضخم فى تاريخ التلفزيون.





انتظر عشاق الساحرة المستديرة، سواء فى الوطن العربى أو خارجه، ديربى القاهرة بين الأهلي والزمالك، والذى يعد من أقوى الديربيات فى عالم كرة القدم لما يشهده من ندية وقوة بين الفريقين، إلا أن سوء الأحوال الجوية قلب الأوضاع رأسًا على عقب، وتسبب فى خروج القمة 117 فى أسوأ صورها.

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافطة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أسماء الفائزين بقرعة الحج بمدن المحافظة.





تعتبر مصر واجهة سياحية عملاقة تمتلك ثلثى أثار العالم، وبها أحد عجائب الدنيا السبعة المتمثلة فى الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، فدائماً ما يقف السائحين أمام عقبة مدة رحلات الطيران التى تصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من 12 عشر ساعة.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدورى لرصد الشائعات بالفيديو رصد 10 شائعات انتشرت في 7 أيام خلال الفترة من 26 مارس -1 أبريل الجارى .





فتح نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب فى النادى عن شهر مارس الماضى.

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من 23 يوليو المقبل، ﻭأن الحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام سيقومون بدفع رسوم رحلة الحج اعتبارا من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع من خلال البنوك الحكومية "مصر، الأهلى، والقاهرة" وكذلك من خلال مكاتب البريد، للعمل على راحة الحجاج فى سداد الرسوم فى أى أماكن قريبة منهم ﻭمن يتعذر فى السداد فى الفتزة المحددة يتم اختيار أسماء بديلة من قائمة الاحتياطى.





قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة نقل مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى إلى استاد المكس بدلا من برج العرب.

أعلنت سلطات مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربى الصين اليوم الإثنين مصرع 26 شخصا من رجال الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد حريق فى إحدى غابات المقاطعة.





كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد 10 شائعات انتشرت فى 7 أيام خلال الفترة من 26 مارس -1 أبريل الجارى.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتسريح وزارة الأوقاف المؤذنين ومُقيمى الشعائر بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على كل المساجد خاصة بعد نجاحها فى 100 مسجد بالقاهرة.





أعلن البنك المركزى، أن الميزان التجارى البترولى، حقق فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2018 / 2019، في مقابل عجز بلغ 2.2 مليار دولار، في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

ذكرت وكالة "رويترز" الإثنين، أن أجهزة الكمبيوتر فى ثلاث شركات طيران أمريكية تعطلت عن العمل في آن واحد، دون أن تحدد الوكالة سبب حدوث هذا العطل.

شهدت شبابيك حجز التذاكر بمحطة مصر وأكشاك بيعها التى تم وضعها فى الساحة الخارجية للمحطة زحاما كبيرا من المواطنين بعد تطبيق الزيادات الجديدة للغرامات التى بدأت هيئة السكة الحديد فى تطبيقها اليوم لمواجهة ظاهرة" التزويغ" من شراء التذاكر واستقلال القطارات بدون تذاكر، حيث اصطف المواطنين فى طوابير طويلة لشراء التذاكر حتى لا يتعرضون للغرامات التى وصلت إلى جنيه جنيها فى قطارات الـ vip و20 جنيها فى القطارات المكيفة و10 جنيها فى القطارات المميزة والمطورة (العادية) و5 جنيها لقطارات خط أبو قير بالإسكندرية وخط 23 يوليو ـ شبين القناطر.

عادت عجلة الحياة للدوران فى مختلف دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5"، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية، والتى شهدت مزيداً من الإثارة والمتعة فى ظل الصراع المشتعل على حسم اللقب مع اقتراب المنافسات من خط النهاية