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الإثنين، 01 أبريل 2019 02:59 م
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مصرع 26 شخصا فى حرائق غابات جنوب غربى الصين

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:24 م
مصرع 26 شخصا فى حرائق غابات جنوب غربى الصين حرائق الغابات
أ ش أ
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أعلنت سلطات مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربى الصين اليوم الإثنين مصرع 26 شخصا من رجال الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد حريق فى إحدى غابات المقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة -فى بيان اليوم- أن 30 رجل إطفاء فقدوا أمس بعد أن تسبب تغير مفاجئ بحركة الرياح فى اشتداد اشتعال النار، إلا أنه تأكد اليوم مقتل 26 منهم، فيما لايزال رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق والبحث عن أربعة مفقودين.

ويشارك العشرات من رجال الإطفاء فى مكافحة وإطفاء الحريق الذى اندلع مساء أمس الأول السبت فى نقطة بعيدة بالجبال على ارتفاع أكثر من 3800 متر.

 

 


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