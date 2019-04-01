وقال المتحدث باسم هيئة الإطفاء فى بيرو لويس ميخيا - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الإثنين - إن سبب اندلاع النيران بالحافلة التى كانت متجهة إلى مدينة "تشيكلايو" الساحلية شمال البلاد ما زال رهن التحقيقات.



وأفاد شهود عيان، أن الحريق بدأ فى محرك الحافلة بالجزء الخلفى من السيارة وانتشر بسرعة إلى داخلها.