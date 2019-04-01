وأفادت قيادة البحرية الأمريكية أن قائدي الطائرة ـ وهما تابعان لمشاة البحرية ـ كانا يقومان بمهمة روتينية كجزء من دورة تدريبية على الأسلحة والتكتيكات عندما تحطمت الطائرة.

وأشارت القيادة إلى أنه تم إجراء تحقيق لاستجلاء أسباب الحادث الذي لم يعرف بعد السبب في وقوعه، ولم تكشف القيادة عن هوية القتيلين، انتظارا لإبلاغ أسرتيهما وفقا للقواعد المعمول بها.