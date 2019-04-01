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بكفالة 10 آلاف جنيه..

مصدر أمنى : إنهاء إجراءات إخلاء سبيل شاب عربى متهم بممارسة الشذوذ

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:00 ص
مصدر أمنى : إنهاء إجراءات إخلاء سبيل شاب عربى متهم بممارسة الشذوذ شذوذ جنسى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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قال مصدر أمنى أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل شاب يحمل جنسية دولة عربية من قسم شرطة الشيخ زايد، عقب صدور قرار بإخلاء سبيله من قاضى المعارضات بكفالة 10 الاف جنيه، عقب القبض عليه لاتهامه بممارسة الشذوذ الجنسى مع 4 أشخاص مصريين، حيث استولى منه المتهمين عقب ذلك على مبلغ مالى وهواتف محمولة.

وأضاف المصدر أن المتهمين اعترفوا بممارستهم الشذوذ، وسرقتهم الشاب طمعا فى ثرائه، لتقرر النيابة حبسهم على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على 4  أشخاص لاتهامهم بسرقة شاب خليجي، حيث استولوا منه على مبلغ 13 ألف ريال و4 هواتف محمولة، وكشفت التحريات أن المتهمين تعرفوا على الخليجي عبر شبكة الإنترنت، واستدرجوه لشقة بمنطقة الشيخ زايد.

ومارسوا الشذوذ الجنسيى،  وعقب ذلك استولى المتهمين منه على المبلغ المالى وهواتفه المحمولة، إلا أن الخليجى استغاث بأفراد الأمن الخاص الذين أبلغوا رجال المباحث وتم القبض عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتأمر النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.


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