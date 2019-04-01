مسيرة طلابية بجامعة أسيوط تدعو للسلام فى أسبوع الشعوب.. صور

نظمت جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، مسيرة طلابية تحت عنوان "رسالة سلام للعالم"، والتى شارك فيها العشرات من شباب الجامعات من الدول المختلفة، وانطلقت من أمام كلية التربية الرياضية وجابت شوارع الحرم الجامعى وصولًا إلى المبنى الإدارى للتأكيد على أن لا تقدم ولا بناء لدولة بدون إرساء لقواعد السلام والاستقرار لشعوب العالم.

وتقدم المسيرة، الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على تنظيم الملتقى، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية، والمقدم وليد حسانين مدير إدارة التربية العسكرية، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وحشد من آلاف الطلبة والطالبات من أبناء الجامعة، ومن الطلاب الوافدين بمختلف الجامعات المصرية المشاركة .

ودعا دكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، شعوب العالم إلى التمسك بالسلام وتعزيز قيم التسامح الدينى وتقبل التعددية العرقية والثقافة، والوقوف صفًا واحدة فى مواجهة العنف والتطرف والتصدى لأى محاولات من شأنها نشر أفكار ومعتقدات متعصبة تحض على الكره والتخريب .

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامى، أن المسيرة حملت شعار "رسالة سلام للعالم من جامعة أسيوط"، والتى انطلقت صباح اليوم من أمام كلية التربية الرياضية بالجامعة، بعد أن أطلق لها رئيس الجامعة أشارة البدء مصاحبة بعزف من فرقة الموسيقى ويتقدمها علم مصر والقيادات المشاركة، مضيفًا أن المسيرة الحاشدة جابت أنحاء الحرم الجامعى رافعين علم مصر وأعلام لشعار الملتقى، ومرددين شعارات تدعو لنشر السلام والمحبة حتى وصولها إلى مقر المبنى الإدارى للجامعة، فى ختام المسيرة أطلق القيادات المشاركة الحمام كرمز عالمى للسلام، واشترك الحاضرون من القيادات الجامعية وآلاف الطلاب المصريين والوافدين من نحو 30 جنسية عربية وأفريقية فى ترديد النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية .