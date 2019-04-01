مدير تعليم القاهرة: تدريب المعلمين الجدد لاثقال مهاراتهم واستخدام بنك المعرفة

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم تدريب المعلمين المتعاقدين الجدد علي برنامج تنمية مهارات المعلمين المتعاقدين، لاثقال مهاراتهم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن التخصصات التى تم تدريبها "الفلسفة، والتربية الخاصة واللغة العربية ومعلم فصل ورياض أطفال، مشيرا إلى أن عدد المعلمين المستهدفين 1290 متدربا، ويتم تدريبهم فى ٤٤ قاعة تدريبية بمدارس القاهرة

وشمل البرنامج التدريبي عدة محاور، منها" مهارات واستراتيجيات التعلم، ومهارات التخطيط، وبنك المعرفة، والتعلم القائم علي المشروعات