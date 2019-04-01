محافظ كفر الشيخ يحيل 174 طبيبًا وموظفًا بمركز أبحاث الكبد للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كفر الشيخ - محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 174 طبيباً وموظفاً للتحقيق بمركز أبحاث الكبد، لتغيبهم عن العمل، بناءً على مراجعة جهاز البصمة بالمركز.

وتبين للجنة المتابعة بمحافظة كفر الشيخ، والتى شكلها محافظ كفر الشيخ، أن قوة المركز 557 طبيباً وموظفاً، وبالمرور على المركز تبين أنه يحتاج إلى وحدتى مناظير، حيث تم تهكين 9 أجهزة ويوجد بالمركز وحدتى مناظير تعمل على مدار 24 ساعة وبها 14 جهاز منظار، كما يحتاج غرفة العمليات إلى "جهاز تخدير نقال، جهاز دياثرمى - كى كهربى، جهاز منظار جراحى، جهاز كوزا لجراحة الكبد، جهاز قطع وكى بالألتراسونيك"، ويحتاج إلى قطعة تصوير شريانى للأوعية الدموية لجهاز C R M، لتوفير خدمة الحقن الشريانى للمواطنين.

وتبين للجنة أن هناك عجزا للأطباء بقسم العناية المفتتح مؤخراً ولم يتم تشغيله لعجز الأطباء، كما أن المركز بحاجة إلى 47 ممرضة، كما أنه لا يوجد بالمركز بنك دم ويتم إرسال المرافقين للمرضى لتوفيره من بنك الدم الإقليمى التابع لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، فضلاً عن أن كل التكييفات بالمركز تحتاج إلى صيانة خاصة مع انتهاء فصل الشتاء، وتم بناء مبنى إدارى للمركز تبرع من أحد المواطنين حيث تم إنهاء أعمال الخرسانات والطوب ومتبقى التشطيبات "أعمال المحارة، الكهرباء، السباكة، الخشب، الدهانات"، وتوقف المتبرع لهذا الحد ويحتاج المبنى إلى الاستكمال، بالإضافة إلى أنه يوجد للمركز مديونية لدى التأمين الصحى بمبلغ 700 ألف جنيه من شهر أكتوبر 2018 طبقاً للتعاقد المبرم بينهما حيث إن التعاقد يلزم التأمين بعدم التأخر عن 60 يوما، وذلك بناء على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة بسد عجز الأطباء والتمريض عن طريق الندب أو النقل، وإخطار الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بصورة تقرير العرض لتوفير النواقص، فضلاً عن تكليف مدير فرع التأمين الصحى بكفرالشيخ بسرعة سداد المديونية الخاصة بهم للمركز لحسن تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية قائلاً: "غياب طبيب قد يتسبب فى وفاة مريض".